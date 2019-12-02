Елизавета II встретилась с Трампом, Эрдоганом и Меркель в Букингемском дворце фото
Королева Елизавета II приняла в Букингемском дворце лидеров стран НАТО, прибывших в Лондон на юбилейный саммит: по случаю 70-летия организации в главной королевской резиденции был организован прием.
Накануне вечером Елизавета II, принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз, дочь королевы принцесса Анна, ее двоюродный брат Ричард, герцог Глостерский, с супругой Биргиттой, ее кузина, принцесса Александра, а также герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поприветствоваль Дональда и Меланюю Трамп, Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель, Джастина Трюдо, Реджепа Тайипа Эрдогана и других лидеров, входящих в НАТО стран.
Первой леди США Меланье Трамп, которая выбрала для вечера желтый кейп Valentino, не удалось пообщаться со своей французской коллегой Брижит Макрон, в одиночестве появился на вечере и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Зато премьер-министр Эстонии Юри Ратас, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыли в Букингемский дворец вместе с женами.
Вечер прошел в теплой дружественной обстановке – гости приехали в Букингемский дворец в семь вечера, проследовали в Музыкальный зал, сделали групповую фотографию в Тронном зале, после чего им подали напитки в Зеленой комнате. Большинство женщин выбрали для вечера наряды в красных, синих и пурпурных тонах, выделились лишь Кейт Миддлтон в зеленом платье, Меланья Трамп в желтом и сама королева в серо-зеленом жаккардовом костюме. Как прошел вечер — в фотогалерее «Газеты.Ru».