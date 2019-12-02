Саргсяну предъявили обвинение

Специальная следственная служба (ССС) Армении предъявила обвинение экс-президенту страны Сержу Саргсяну в хищении в особо крупных размерах, говорится в сообщении на сайте службы.

"Занимая пост президента Армении, Саргсян в период с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал путем растраты хищение у государства средств в особо крупных размерах на сумму 489, 16 миллиона драмов (свыше 1 миллиона долларов)", - цитирует РИА Новости сообщение службы. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Ранее стало известно, что Саргсяна вызвали в ССС, однако детали не разглашались.

После смены власти в Армении возбуждены уголовные дела против ряда бывших руководителей страны, в том числе экс-президента Роберта Кочаряна, бывшего спикера парламента Ары Баблояна, экс-начальника Генштаба Юрия Хачатурова, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна.