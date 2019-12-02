Вучич: Будь Путин тогда президентом, никто бы не стал бомбить Сербию

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в случае, если бы в 1999 году Россию возглавлял Владимир Путин, то Сербию никто бы не стал бомбить.

«Мы в Сербии ценим Путина больше, чем ценили предыдущих лидеров России. Пусть русские за нас на это не сердятся. Если бы в 1999 году решал Путин в России, нас бы бомбить никто не стал», – заявил Вучич, передает ТАСС.

В свою очередь, российский лидер заявил, что Москва поддержит возможные компромиссные решения косовского кризиса, если Белграду и Приштине удастся договориться, передает РИА Новости.