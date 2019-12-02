Путин о нежелании Болгарии строить «Турецкий поток»

Президент России Владимир Путин заявил, что Болгария затягивает реализацию «Турецкого потока» на своей территории.

«То, что мы видим, несмотря на многократные заверения и просьбы к российской стороне обеспечить поставку нашего газа через Турцию в Болгарию, мы видим, что болгарская сторона, как это печально и странно не звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории. Я хочу об этом сказать прямо и публично», – заявил Путин, передает ТАСС.

Необходимо дальше анализировать процесс реализации проекта на болгарской территории, сказал президент. «Если болгарское руководство не хочет, мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы», – отметил российский лидер.