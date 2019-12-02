Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Сразу после этого американский лидер покинул саммит НАТО. Трамп предположил, что шутки Трюдо были связаны с разочарованием по поводу требований США к Канаде: Вашингтон хочет, чтобы Оттава внесла больший вклад в альянс.

Ранее в сети появилось видео, на котором несколько руководителей стран НАТО смеются над президентом США. На кадрах видно, как Джастин Трюдо, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон подшучивают над главой Белого дома. «Видели, как челюсти его команды падают на пол во время выступления?» — посмеялся канадский политик.

Трюдо не упоминает Трампа по имени, но, похоже, высмеивает его реакцию на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО. По данным источников в американской администрации, главу Белого дома разозлили слова французского президента.