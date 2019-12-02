Сколько стоят билеты на матчи Евро-2020 в Баку Продажа началась
Сегодня стартовал второй этап продажи билетов на матчи чемпионата Европы-2020 по футболу, четыре игры которого пройдут в Баку на Олимпийском стадионе.
Начиная с сегодняшнего дня и до 17:00 18 декабря на официальном сайте УЕФА можно приобрести билеты на все матчи турнира, в том числе и на те, что пройдут в столице Азербайджана.
Напомним, что в Баку состоятся игры Уэльс – Швейцария (13 июня, 17:00), Турция – Уэльс (17 июня, 20:00), Швейцария – Турция (21 июня, 20:00) и четвертьфинал (4 июля, 20:00).
Первая стадия продажи проводилась с 12 июня по 12 июля этого года, когда болельщики могли купить билеты вслепую, еще не зная состав групп и расписание игр.
Чтобы сделать Евро-2020 как можно более доступным для зрителей, УЕФА ввел следующие условия: на все матчи будут доступны билеты дешевле 100 евро; на 44 из 51 матча можно купить билеты по 50 евро или дешевле. 13 000 билетов на оба полуфинала и финал (в сумме почти 40 000 билетов) будут стоить дешевле 95 евро.
Цены на билеты на игры, которые пройдут в Баку, Будапеште и Бухаресте, дешевле, чем в остальных городах. В Азербайджане, Венгрии и Румынии матчи Евро-2020 можно будет посетить, заплатив 30 евро (билет 3-й категории), 75 евро (2-я категория) и 125 евро (1-я категория). Эти цены относятся как к играм группового этапа, так и к матчам 1/8 и 1/4 финала.
В Амстердаме, Бильбао, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге билеты на групповой этап (кроме матча открытия) и 1/8 финала можно купить за 50, 125 и 185 евро. А на матч открытия, который состоится в Риме, а также на четвертьфиналы в Мюнхене и Питере билеты стоят 75, 145 и 225 евро.
Полуфиналы и финал состоятся в Лондоне. Цены на полуфиналы варьируются от 85 до 595 евро, а на финал – от 95 до 945 евро.
Стадионы были поделены на ценовые кластеры после исследования покупательной способности и средних доходов в странах Евро-2020. Результаты показали, что покупательная способность в Азербайджане, Венгрии и Румынии ниже, чем в девяти остальных странах чемпионата.
Если на какой-либо матч число подавших заявки на билеты превысит количество мест на стадионе, то будет проведена лотерея, которая определит обладателей заветных квитков. Уже в январе УЕФА сообщит заявителям о том, достанутся им билеты или нет. Если заявка одобрена, то необходимо будет оплатить билет в режиме онлайн. Каждый заявитель может приобрести не больше четырех билетов.
В том случае если человек, купивший билет, не может посетить игру, ему будет предоставлена возможность продать свой билет за ту же цену посредством сайта УЕФА.