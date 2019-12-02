Сегодня стартовал второй этап продажи билетов на матчи чемпионата Европы-2020 по футболу, четыре игры которого пройдут в Баку на Олимпийском стадионе.

Начиная с сегодняшнего дня и до 17:00 18 декабря на официальном сайте УЕФА можно приобрести билеты на все матчи турнира, в том числе и на те, что пройдут в столице Азербайджана.

Напомним, что в Баку состоятся игры Уэльс – Швейцария (13 июня, 17:00), Турция – Уэльс (17 июня, 20:00), Швейцария – Турция (21 июня, 20:00) и четвертьфинал (4 июля, 20:00).

Первая стадия продажи проводилась с 12 июня по 12 июля этого года, когда болельщики могли купить билеты вслепую, еще не зная состав групп и расписание игр.

Чтобы сделать Евро-2020 как можно более доступным для зрителей, УЕФА ввел следующие условия: на все матчи будут доступны билеты дешевле 100 евро; на 44 из 51 матча можно купить билеты по 50 евро или дешевле. 13 000 билетов на оба полуфинала и финал (в сумме почти 40 000 билетов) будут стоить дешевле 95 евро.

Цены на билеты на игры, которые пройдут в Баку, Будапеште и Бухаресте, дешевле, чем в остальных городах. В Азербайджане, Венгрии и Румынии матчи Евро-2020 можно будет посетить, заплатив 30 евро (билет 3-й категории), 75 евро (2-я категория) и 125 евро (1-я категория). Эти цены относятся как к играм группового этапа, так и к матчам 1/8 и 1/4 финала.