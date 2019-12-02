Макрон усомнился в заявлении НАТО о «российской угрозе»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не все государства - члены НАТО считают Россию врагом. Об этом сообщает РИА Новости.

Он согласился, что при создании альянса на вопрос о враге «ответ был простым – Россия, Советский Союз». По его мнению, за последние 30 лет ситуация изменилась.

«Все ли за столом считают Россию врагом? Я не думаю», — добавил Макрон.

Французский лидер отметил, что по ряду вопросов, например кибербезопасность и украинский кризис, «эта угроза реальность», но подчеркнул, что в то же время «это партнер по ряду вопросов».