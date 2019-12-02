3 декабря в Киноцентре «Низами» состоялась презентация нового проекта AMKAD (поддержка азербайджанского национального кино и анимации) в честь 55-летия одного из шедевров национального кино - «Улдуз».

Руководитель группы компаний ANS, режиссёр и автор идеи проекта Вахид Мустафаев отметил, что фильм «Улдуз» был снят в 1964 году Агарза Гулиевым. «Качество позитива данного произведения, написанного выдающимся композитором Сулейманом Алескеровым, было до такой степени неважным, что экспертам пришлось приложить немало усилий для её восстановления». Вахид Мустафаев наглядно продемонстрировал качество фильма как до, так и после реставрации.

Церемонию презентации посетили Октай Миркасимов, Джаннат Салимова, Васиф Бабаев и другие видные деятели культуры, искусства, науки, а также деловые люди.

В своём выступлении гендиректор ОАО «Сяба» Фуад Алекперов подчеркнул, что испытывает чувство гордости, участвуя в подобных проектах. Он также напомнил, что 55 лет тому назад премьера фильма состоялась именно в кинотеатре "Низами".