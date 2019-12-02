Трамп: "Нефть в Сирии стала нашей, и мы будем с ней делать, что захотим"
США полностью взяли под свой контроль нефтегазовые месторождения, которые ранее захватила террористическая группировка «Исламское государство». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Боевики пытались сохранить контроль над нефтью, а теперь ее полностью контролируем мы… Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим», — отметил президент, передает Daily Express.
Ранее в Госдепартаменте сообщили, что нефть на востоке Сирии добывают и используют местные власти под надзором американских военных. Доходы от продажи нефти на этой территории прежде были главным источником дохода террористов ИГ.