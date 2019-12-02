Исполком УЕФА одобрил предложение представителя Азербайджана

Для участия в собрании был приглашен глава Комитета УЕФА по справедливой игре и социальной ответственности (Fair Play and Social Responsibility Committee), генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов.

Представитель Азербайджана выступил с докладом, посвященным деятельности возглавляемой им структуры. Помимо этого, состоялась презентация так называемой политики защиты детей, выдвинутой Эльханом Мамедовым для утверждения со стороны Исполкома.

В итоге Исполнительный комитет УЕФА утвердил политику защиты детей и набор инструментов для защиты детей со стороны национальных ассоциаций, «чтобы футбол был безопасным и приносил радость и удовольствие всем детям и молодежи», говорится в информации на сайте Европейского футбольного союза.