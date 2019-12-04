Сегодня на заседании Исполкома УЕФА был принят ряд решений, некоторые из которых затрагивают сборную Азербайджана. Одно из них касается введения VAR (видеоассистент рефери).

Все мы помним грубейшие судейские ошибки, с которыми столкнулась наша национальная команда в отборочном цикле Евро-2020. На последних минутах выездного матча с Венгрией (0:1) не был засчитан чистейший гол Бахлула Мустафазаде, который принес бы Азербайджану ничью. Кроме того, в ноябрьском домашнем матче с Уэльсом (0:2) при счете 1:0 в пользу гостей арбитр не поставил пенальти в ворота валлийцев за игру рукой. 11-метровый, который мог бы изменить ход игры, наверняка был бы назначен, если бы в отборочных матчах чемпионата Европы-2020 был бы видеоассистент.

И вот Исполком УЕФА решил использовать систему VAR в следующем отборочном цикле – в европейской квалификации чемпионата мира-2022. Правда, для этого еще требуется одобрение со стороны ФИФА, но, скорее всего, это лишь формальность.

Видеоассистент будет и в мартовских стыковых матчах квалификации Евро-2020.

При этом президент УЕФА Александр Чеферин накануне в интервью Mirror признал, что VAR в его нынешнем виде – это «бардак, но пути назад уже нет».

«Если у вас нос чуть длиннее, то вы можете оказаться в офсайде, - говорит Чеферин, считающий, что при определении положения «вне игры» со стороны VAR слишком много субъективизма. – Мы обсудим это с нашим судейским комитетом. Это нормально, если вы не фиксируете офсайд, если речь идет об одном сантиметре. Потому что «вне игры» - это когда, у атакующего игрока есть какое-то преимущество.

Во-вторых, две недели назад лучшие тренеры посетили УЕФА. Юрген Клопп, Пеп Гвардиола, Макс Аллегри, Карло Анчелотти, Зинедин Зидан… Топ-тренеры европейских команд и арбитр Роберто Розетти обсуждали эпизоды с попаданием мяча в руку в штрафной площади. Половина тренеров говорили, что пенальти есть, а другая половина – что нет. Значит, правила не очень понятны. Что такое преднамеренная игра рукой? Судья же не психиатр, чтобы знать, сделал ты это специально или нет!