VAR на играх сборной Азербайджана Еще одно решение УЕФА
Сегодня на заседании Исполкома УЕФА был принят ряд решений, некоторые из которых затрагивают сборную Азербайджана. Одно из них касается введения VAR (видеоассистент рефери).
Все мы помним грубейшие судейские ошибки, с которыми столкнулась наша национальная команда в отборочном цикле Евро-2020. На последних минутах выездного матча с Венгрией (0:1) не был засчитан чистейший гол Бахлула Мустафазаде, который принес бы Азербайджану ничью. Кроме того, в ноябрьском домашнем матче с Уэльсом (0:2) при счете 1:0 в пользу гостей арбитр не поставил пенальти в ворота валлийцев за игру рукой. 11-метровый, который мог бы изменить ход игры, наверняка был бы назначен, если бы в отборочных матчах чемпионата Европы-2020 был бы видеоассистент.
И вот Исполком УЕФА решил использовать систему VAR в следующем отборочном цикле – в европейской квалификации чемпионата мира-2022. Правда, для этого еще требуется одобрение со стороны ФИФА, но, скорее всего, это лишь формальность.
Видеоассистент будет и в мартовских стыковых матчах квалификации Евро-2020.
При этом президент УЕФА Александр Чеферин накануне в интервью Mirror признал, что VAR в его нынешнем виде – это «бардак, но пути назад уже нет».
«Если у вас нос чуть длиннее, то вы можете оказаться в офсайде, - говорит Чеферин, считающий, что при определении положения «вне игры» со стороны VAR слишком много субъективизма. – Мы обсудим это с нашим судейским комитетом. Это нормально, если вы не фиксируете офсайд, если речь идет об одном сантиметре. Потому что «вне игры» - это когда, у атакующего игрока есть какое-то преимущество.
Во-вторых, две недели назад лучшие тренеры посетили УЕФА. Юрген Клопп, Пеп Гвардиола, Макс Аллегри, Карло Анчелотти, Зинедин Зидан… Топ-тренеры европейских команд и арбитр Роберто Розетти обсуждали эпизоды с попаданием мяча в руку в штрафной площади. Половина тренеров говорили, что пенальти есть, а другая половина – что нет. Значит, правила не очень понятны. Что такое преднамеренная игра рукой? Судья же не психиатр, чтобы знать, сделал ты это специально или нет!
В Англии некоторые судьи даже не подходят к монитору, чтобы посмотреть эпизод. В Итлаии арбитры, наоборот, проверяют по полчаса. Это бардак. Сейчас мы видим, что боковые арбитры часто не поднимают флажок, выжидая. А игроки не празднуют гол, опасаясь, что вмешается VAR.
Я не большой поклонник VAR, но, к сожалению, если мы сейчас скажем, что отказываемся от него, то нас убьют. Если видеоассистента не будет на играх Евро-2020, все команды будут жаловаться, когда против них будет допущена ошибка».
При этом президент УЕФА отметил, что на его глазах засудили его родную сборную Словении, так как в отборочных играх VAR не было.
«В матче с Польшей была явная игра рукой, но сборная Словении не получила заслуженный пенальти и не попала на Евро. Я был очень зол. Люди вокруг смотрели на меня и словно говорили: «Какой ты президент УЕФА, если никак не можешь повлиять?». Кто-то даже стал кричать: «Позор УЕФА». Все нормально. Я к этому привык. В конце дня я сказал, что в каждом плохом событии есть что-то хорошее: теперь все знают, что я не вмешиваюсь».