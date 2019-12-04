Отдел информации 4 декабря 2019, 21:33

В Турции начался суд над убийцами сына председателя партии "Адалят", бывшего генпрокурора Ильяса Исмаилова - Этимада Исмаилова. Прокурор потребовал для основного организатора и исполнителя убийства Гезала Дамирова пожизненного заключения, пишут турецкие СМИ. По заключению прокуратуры района Бакиркой, Этимад Исмаилов и Гезал Дамиров были знакомы еще до убийства и занимались совместным бизнесом.

Сообщается, что Дамиров вместе со своим водителем Барышом Асланом часто наведывался в офис Этимада Исмаилова, расположенный в районе Флорья. За день до убийства задержанные встретились с Этимадом в одном из ресторанов. Вскоре к их столу подошли еще два человека и Гезал Дамиров покинул заведение. В день нападения Дамиров вместе со своим водителем Асланом также прибыли в офис Этимада Исмаилова и пробыли там до вечера. Ближе к вечеру в офис зашел некий Жабир Айтаев, который ушел оттуда в 20:00. Вслед за этим Дамиров выстрелил несколько раз в Этимада Исмаилова и скрылся с места преступления. Барыш Аслан был задержан полицейскими в качестве подозреваемого, а Дамиров сам явился с повинной. «Я живу в Турции с 1996 года. До этого в Азербайджане я работал начальником Управления полиции и помощником министра. Сначала я занимался в Турции бизнесом по продаже овощей, а потом консультировал разных людей. С Этимадом Исмаиловым я познакомился три года назад. Мы обсуждали с ним открытие бизнеса в России», - сказал Гезал Дамиров следователям. Если верить словам Дамирова, то вскоре Этимад Исмайлов заявил ему о наличии долга в 4 миллиона долларов и начал требовать деньги. Когда Дамиров сказал, что не сможет погасить этот долг, то начал подвергаться угрозам. Исмаилов пригрозил Дамирову, что его внуку отрубят пальцы.

В один из следующих дней Этимад Исмайлов, вооружившись ножом и ножницами, начал угрожать Дамирову и попытался отрезать у него три пальца. «Этимад хотел избить меня, нас разняли присутствовавшие в офисе. Когда я попытался сесть, то Этимад приставил к моему горлу нож и заставил подписать документ. В нем говорилось, что я признаю, что должен ему 4 миллиона долларов. Он сказал, что покажет этот документ моим родственникам и, если они не заплатят, то он уничтожит их. Я рассказал ситуацию своему другу Ильгару, который посоветовал мне обратиться в полицию. Но я сказал, что у Этимада есть хорошие связи в политических кругах Турции и в частности у его жены (журналистка Севиль Нуриева – ред.). Поэтому я отказался жаловаться куда-либо», - сказал Гезал Дамиров в своих показаниях. Обвиняемый также в деталях описывает день убийства. «С раннего утра мне позвонил Этимад и начал угрожать, потому что я не принес деньги. Он сказал, чтобы я явился к нему в офис в 13:00. Я шел туда каждый раз, когда звали, потому что они угрожали моей семье. В офисе он начал оскорблять и унижать меня. В тот момент у меня не было при себе пистолета. Я вышел из офиса, но мне снова позвонил Этимад и начал снова угрожать моей семье. В этот момент у него зазвонил другой телефон, и он кому-то сказал, что вечером надо отвезти гостя на кладбище. Это напугало меня. Я поехал домой и взял там спрятанный в подвале пистолет. После этого я вместе с водителем снова поехал к Этимаду», - рассказывает Гезал Дамиров. По его словам, в офисе Этимад Исмайлов начал его снова оскорблять. «Ему позвонили и он сказал кому-то приехать, мол, их «клиент» у него. Я понял, что это едут за мной. Этимад пригрозил, что отрубит пальцы моему внуку прямо у меня на глазах. Когда я просил не делать этого, он рассердился, встал со стула и засунул руки в карманы. Я подумал, что он вытащит нож или пистолет. Я тут же вытащил свой пистолет и дважды выстрелил в него, после чего выбежал из офиса», - сказал он.