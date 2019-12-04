Венгрия пообещала не пускать Украину в НАТО

Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО до тех пор, пока украинское государство не изменит своих законов об образовании для языковых и этнических меньшинств. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на саммите НАТО в Лондоне, сообщает Reuters.

«Мы не требуем никаких дополнительных прав для венгров в Закарпатье — только тех, что у них были раньше», — приводит агентство его слова. Сийярто добавил, что его страна готова к переговорам с украинскими властями по этому вопросу.

15 ноября заместитель главы МИД Украины заявил, что его государство не собирается менять законы о принудительной украинизации и государственном языке: по его словам, они не вредят национальным меньшинствам, а, напротив, помогают им интегрироваться в украинское общество.