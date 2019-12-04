В Вашингтоне стартовали слушания по импичменту Трампа

В юридическом комитете палаты представителей США начались слушания, посвященные процедуре импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Интерфакс».

Планируется, что на слушаниях выступят четыре профессора — эксперты в законодательной сфере, которые должны помочь комитету определить, можно ли предъявить Трампу обвинения, влекущие за собой импичмент, на основании его беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, процедуру импичмента инициировали демократы, после того как стало известно, что Трамп якобы пытался убедить украинского лидера начать расследование в отношении сына Джо Байдена.