Меркель назвала причину высылки российских дипломатов

Германия решила выслать российских дипломатов на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, поскольку не получила содействия со стороны Москвы в расследовании преступления. Как сообщает ТАСС, об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита НАТО.

По словам политика, она обсудила с союзниками сложившуюся ситуацию в ходе двусторонних контактов.

Меркель не исключает, что тема высылки двух российских дипломатов из ФРГ может быть поднята на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже 9 декабря, и не считает, что этот вопрос негативно повлияет на встречу в "нормандском формате".

"Мы встретимся с российским президентом на следующей неделе", - сказала канцлер, отвечая на вопрос, намерена ли она обсудить с Путиным вопрос высылки дипломатов. "Мы вам сообщим, о чем там поговорим", - добавила Меркель.