Мамедъяров и Мнацаканян встретились в Братиславе

В Братиславе (Словакия) началась встреча между главами МИД Азербайджана и Армении, Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сообщает страницa МИД Азербайджана в Твиттер.

Во встрече, которая проходит в кулуарах 26-й встречи Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Братиславе, также участвует личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анжей Каспрщик.

Отметим, что до этого состоялась встреча главы МИД Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.