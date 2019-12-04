У России попросили дружескую скидку на газ

Президент Сербии Александр Вучич перед встречей со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что республика хочет получить от России недостающие объемы газа по выгодной цене, сообщает РИА Новости.

Он объяснил, что в стране заполнено газохранилище на 450 миллионов кубометров газа и дополнительно есть место еще для 100 миллионов. Таким образом в день в первом квартале можно тратить по 2,5 миллиона кубометров.

По договору с Россией страна получает в день 6,2 миллиона кубометров, однако расходы составляют около 12 миллионов, поэтому власти республики ищут, где взять недостающее.