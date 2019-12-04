Тысячи извинений, уважаемые читатели! Это вовсе не я, постоянный автор hаqqin.az. Это все Грибоедов, любимый всеми нами со школьных времен – тот самый – великий, неповторимый, написавший “Горе от ума”. Другое дело, что нас роднит наше душевное состояние. Направляясь осенью 1819 года к месту своего назначения по долине, простирающейся от Аракса до Нахичевани поэт после нескольких часов марша, невзирая на дикую усталость сел писать, нет, не стихи, не письмо любимой супруге Нино Чавчавадзе, оставленной в Тбилиси, а, представьте, рапорт своему начальству. А если быть уж совсем точным – господину поверенному в делах России в Персии С.И Мазаровичу...

И причина столь странной поспешности – армяне. Встреча с представителями древнего народа так взволновала поэта, что он счел нужным немедленно поделиться своими впечатлениями с начальством, что, заметим попутно, делает честь Грибоедову-дипломату. А все дело заключалось в том, что русский дипломат намеревался отправить нарочным письмо ближайшему российскому пограничному коменданту. Очень скоро нашли местного человека, который согласился доставить к первому русскому посту дипломатическое послание (заметим, кстати, за такую вольность нынешнего дипломата мгновенно лишили бы должности – в лучшем случае), но главное не в этом. «Представьте, - возмущается великий поэт, он же дипломатический представитель великой России, - явился ко мне человек, я хотел поручить ему отвезти мое письмо, и за эту небольшую услугу он запросил с меня 50 телят. Я рассудил за лучшее выгнать его…» И далее уже известно тебе, читатель: «Что за подлое отродье эти армяне!» Короче, возмущению поэта и дипломата нет предела. Он счел нужным, как водится в такого рода переписке предупредить господина поверенного в делах России в Персии, что армяне почем зря «продают русских тем же персам, которые готовы их распинать и варить под любым соусом».

Заметим, кстати, что 50 телят за такую услугу и по нынешним временам дороговато, если конечно, письмо не содержит информацию об очередных политических интригах Армении против своих соседей – азербайджанцев, турков или иранцев.

К чему эти, давно известные сведения об армянском политическом коварстве и подлости? – спросит читатель. Задолго до Грибоедова армяне запросто предали Спартака. Точно так же в наше время они же первыми нанесли коварный удар по советской Москве. Теперь добираются до Москвы постсоветской. К слову, когда мы, бакинские мальчишки у себя во дворе бурно обсуждали давнюю историю со Спартаком наше возмущение разделяли и наши сверстники-армяне. Интересно, что они думают обо всех этих предательствах сейчас?

Несколько дней назад один из последователей древнейшей революционной «Дашнакцутюн» облил краской монумент инициатору великого армянского переселения на Кавказ. Вот таким способом армяне ответили России за демонтаж мемориальной доски прислужнику немецким нацистам Нжде. Но при чем тут Грибоедов? Ведь если бы не сосланный русским царем Грибоедов и его настоятельные рекомендации Центру, удалось бы древнему народу воссоздать свое государство? Но в своей слепой ненависти ко всему русскому, современные армянские нацисты не обошли своим презрением и великого поэта-дипломата. Вот так в гордом одиночестве, облитый алой краской, символизируещей кровь, стоит оскверненный памятник Грибоедову в Ереване.

Проходят века, но ничего не меняется в нашем Кавказе…