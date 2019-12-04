Лукашенко: Мои дети не будут стоять во главе Белоруссии

Нужно сохранить независимость и суверенитет Белоруссии для будущих поколений. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с активом Минской области, передает БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, его поколению удалось создать «первое в истории независимое государство». И надо сделать так, чтобы «наши дети жили в этой стране и радовались, что мы им подарили эту суверенную и независимую страну», добавил Лукашенко.

Он подчеркнул, что не имел в виду именно своих детей, говоря об управлении страной. Лукашенко пообещал, что они не будут становиться во главе Белоруссии.