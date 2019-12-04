Высокий уровень безналичных расчетов между субъектами экономической деятельности обеспечивает низкий удельный вес теневой экономики. Так, в странах Африки и Южной Америки, где уровень безналички находится на самых низких отметках, удельный вес теневой экономики занимает 50% от экономики страны. А в Сингапуре, где количество безналички доходит до 700 операций на человека в год, теневая экономика занимает лишь 9%. Высокий уровень теневой экономики приводит к ее застою и низкой инвестиционной привлекательности. Поэтому в Азербайджане реформам в области перехода на безналичные расчеты уделяется серьезное внимание.

Такая статистика дает основание говорить о положительных результатах в данном направлении, о переходе населения к безналичным расчетам. А Центробанк обещает резко сократить к 2021 году объем наличного оборота. По его прогнозам, в результате реализации Государственной программы по расширению цифровых платежей объем безналичного оборота в Азербайджане увеличится до 14 млрд. манатов. Данная программа охватывает 2018-2020 годы, в рамках ее реализации планируется провести в целом более 60 мероприятий. И за такой относительно короткий период Центробанк планирует сократить объем наличного оборота чуть ли не вдвое - с 74% до 40%.

Об этом еще раз было заявлено на прошедшем недавно в Баку Четвертом международном банковском форуме. Так, удельный вес безналичного оборота при операциях внутри страны посредством дебетовых и кредитных карт, по сравнению с 2016 годом увеличился в 1,7 раза (с 26% до 44%), а по показателям объема операций - вдвое (с 9,2% до 19,9%). По данным Центробанка, на 30 сентября этого года число платежных карт в Азербайджане составило 7,5 млн. единиц (рост на 16%), из которых 1,2 млн. пришлось на бесконтактные. По сравнению с январем-сентябрем 2018 года число бесконтактных карт увеличилось в 2,4 раза. И сегодня на каждые 10 тыс. человек в стране приходится около 7,2 тыс. платежных карт, 2,5 банкомата и 65 POS-терминалов. Пенсии, стипендии, социальные пособия, зарплаты в бюджетных организациях и предприятиях, работающих в частном секторе, выдаются сегодня с помощью платежных карт. За девять месяцев с начала года объем операций с платежными картами в стране составил 15,535 млрд. манатов (рост на 28%). Удельный вес безналичных операций с платежными картами за этот период составил 21% (рост на 59%).

Но на таком фоне как-то неправдоподобно звучит сообщение Центробанка о снижении в стране количества POS-терминалов. Правда, в октябре количество этих несложных аппаратов увеличилось на 831 и достигло 65 тысяч 608 единиц (по итогам сентября этот показатель составлял 64 тыс. 777 единиц). Но если сравнить это достижение с показателем десяти месяцев прошлого года, то оказывается, что количество POS-терминалов уменьшилось на 502 единицы. К тому же, подавляющее большинство POS-терминалов установлено в торговых и сервисных объектах Баку - 39 тыс. 634 единиц. В регионах же страны этот показатель составляет всего 25 тыс. 974 единиц. В октябре количество POS-терминалов в Баку увеличилось на 571, а в регионах - на 260 единиц.

Дело в том, что по итогам 2015 года количество POS-терминалов, установленных в торговых и сервисных объектах, достигло рекордного показателя - 80 тыс. 301 единицы. Но после девальвации маната предприниматели начали отказываться от POS-терминалов и только в последнее время эта тенденция стала нарушаться. И если в первые 1-2 постдевальвационные годы это еще можно было как-то понять, то последующая потеря интереса к аппаратам безналичного расчета со стороны предпринимателей трудно понять.

По другому сложилась ситуация с банкоматами. В конце октября 2016 года количество банкоматов банков Азербайджана достигло максимумального уровня - 2711 единиц. В последующем, в конце 2017 года в связи с аннулированием лицензии нескольких банков, количество банкоматов резко сократилось - до 2431 единицы. Но несмотря даже на такое объективное обстоятельство, банкам за короткий срок удалось не только выправить, а даже улучшить положение. По итогам десяти месяцев текущего года количество банкоматов в стране достигло 2612 единиц. Получается, что банки, сильно заинтересованные в росте своих оборотов, сумели заполнить образовавшийся не по их вине вакуум. А вот торговцам только и нужен был повод, чтобы и вовсе отказаться от безналичной системы оплаты.

К счастью, такое пренебрежение передовыми методами расчетов в сфере торговли и сервиса не осталось вне поля зрения Минналогов. Уже с 1 января следующего года министерство вводит санкции за уклонение от установки на объектах торговли и услуг pos-терминалов и отказ от их предоставления клиентам. В случае первого подобного факта за календарный год штраф составит 1 тыс. манатов, за второе нарушение - 3 тыс. манатов, а за третье и последующие - 6 тыс. манатов. И такое решение Минналогов, стоит подчеркнуть, оказалось весьма своевременным. Ликвидация Палаты финнадзора и передача ее функций Центробанку сильно осложнит надзорную функцию последнего…