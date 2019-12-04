4 декабря 2019, 23:58

Министр внутренних дел Туркменистана Исгендер Муликов, возглавлявший это ведомство 10 лет и отправленный в отставку 1 октября, появился в новостях туркменского ТВ 3 декабря обритым и закованным в наручники. Репортаж с этими кадрами опубликован в YouTube-аккаунте телеканала Altyn Asyr. Кадры с Муликовым были частью репортажа о заседании Государственного совета безопасности, где и продемонстрировали это видео с признаниями бывшего чиновника.

«Я, Исгендер Муликов, несмотря на то что с 2009 года по 2019 год, работая на должности министра внутренних дел, отвечал за борьбу с преступностью, из-за своей алчности предательски злоупотреблял своей должностью и брал взятки, присваивал дома. Несмотря на то, что наш уважаемый главнокомандующий создал все условия для работы и жизни, я выбрал нечестный путь и брал взятки в особо крупных размерах. После выявления моих преступлений я был на законных основаниях привлечен к уголовной ответственности, — сказал Муликов, не поднимая глаз. – Я полностью признаю свои проступки и раскаиваюсь». Генеральный прокурор Батыр Атдаев, передает Turkmen.News, сообщил, что Муликов осужден за ряд преступлений, включая злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток в особо крупном размере. По данным источников издания, Муликов был осужден на 20 или 25 лет. В программе «Ватан» сообщили, что незаконно нажитое имущество бывшего министра конфисковано в пользу государства, но не уточнили, когда был вынесен приговор.