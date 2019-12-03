Как мы сообщали, в схватке в руках одного из главных соперников террориста — поляка в руках был то ли рог нарвала, то ли длинное копье. Однако все происходило не совсем так. Работодатель поляка, как свидетель события, рассказал, как все произошло.

Нападавший, орудовавший ножами, напал на прохожих на Лондон-Бридж и был застрелен полицейскими. После атаки террориста мировые медиа опубликовали видео трех мужчин, которые боролись с нападавшим. Если бы не их немедленная реакция на нападение, то жертв могло быть больше.

Уточняем, что террористический акт в Лондоне, был хорошо подготовлен. В результате, два человека погибли, а трое ранены. Атака началась в здании, а не на улице, в доме на Фишмогерс-Холл, где проходила конференция, по иронии судьбы, на тему правосудия.

Поляк Лукаш, кстати, давно живущий в Лондоне, гражданин Англии, мыл посуду в помещении бара. Когда Лукаш услышал крик, то как человек, знакомый с понятием оказания первой помощи, сразу побежал наверх — бар был в полуподвале. Увидел мужчину, вооруженного двумя ножами. В помещении было уже много крови, люди кричали. Лукаш снял со стены длинный предмет (везде пишут, что это был клык нарвала) и ударил им нападавшего.

- Как только ударил его в грудную клетку, понял, что там есть что-то, что защищает нападавшего, и это не дает эффекта, - рассказывает работодатель поляка. - Наверное, там был бронежилет.

Но это действие отважного поляка все же дало время убежать оказавшимся в этой ситуации в соседние помещения.

Потом была борьба один на один. Человек, которого мы знаем по имени Хан, террорист, пробился через защиту Лукаша и достал не раз его своим ножом.

Из свидетельства хозяина этого бара можно понять, что Лукаш был порезан ножом террориста пять раз в левую руку. На счастье в этот момент ему на помощь поспешили двое других мужчин, которые — один с огнетушителем, другой с таким же самым рогом нарвала, сорванным со стены.

Террорист смог, тем не менее, выбежать из заведения. Но первым, вслед за преступником, несмотря на ранения, выбежал Лукаш. Он кричал, чтобы все ушли с дороги. Следом за ним выбежали и те, кто помогал остановить убийцу.

Потом подоспела и полиция.