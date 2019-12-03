Чемпион-боксер потерял титул, но не вернул деньги

Причина другая: латышский боксер отказался от матча-реванша с Гловацки, мотивируя отказ тем, что впереди у него бой в финале Суперсерии.

Деньги деньгами, но недавно стало известно, что М.Бриедис потерял выигранный титул. Причина не в оспариваемой польской стороной победе из-за удара локтем в лицо соперника, который нанес Бриедис.

За эту победу рижанин, экс-полицейский, по данным журналистов получил 1 миллион долларов. Правда, проигравший бой поляк утверждал, что сумма гонорара победителя скромнее — 600 тысяч.

В июне этого года на ринге в столице Латвии Риге при переполненных трибунах латыш Майрис Бриедис в боксерском полуфинальном поединке мировой суперсерии в первой тяжелой категории (до 90,7 кг) нокаутом выиграл поляка Кшиштофа Гловацки и стал чемпионом мира по версии WBO.

Официальные представители WBO после заседания на эту тему заявили следующее — титул чемпиона отнят у Майриса Бриедиса «за неотстаивание в установленное время». На это ему было дано 120 дней. Но латвийская сторона утверждает, что при всем желании Бриедис не смог бы этого сделать, так как в начале следующего года ему предстоит бой Суперсерии с кубинцем Жуниером Дортикосом.

Менеджер Бриедиса Раймондс Зепс прокомментировал жесткое решение, не оспаривая его, но несколько по-своему объясняя: «Титул у Майриса не отнят, он его просто потерял, отказавшись от возможности его отстоять».

Далее он добавил, что в историю бокса навсегда вписано — Бриедис чемпион мира с 15 июня 2019 года, когда он выиграл у Гловацки, до момента, когда WBO приняло известное решение. То есть 160 дней Майрис Бриедис был чемпионом по версии WBO, и это у него не отнять никому.

Журналисты латвийского издания Kas jauns задались вопросом, не придется ли экс-чемпиону вслед за титулом вернуть заработанные на ринге деньги?

Менеджер ответил, что потеря титула не означает автоматического возврата денег. За выигранный титул положен гонорар. Титул Майрисом был выигран честно, значит, деньги он заработал.

К тому же, пояснил менеджер, всемирная боксерская организация не платит гонорара. Более того, чемпион сам платит за выигранный титул. Потому что гонорар платят организаторы поединка. А победитель платит с этого гонорара проценты тем, кто вручает чемпионский пояс, то есть, в данном случае, WBO.

Этот пояс — только статус, продолжил Р.Зепс, а боксерские организации живут на проценты, которые получают за титульные бои.

Но все же, почему Бриедис отказался от реванша? Неужели не хотел потерять пояс на ринге? И почему отдал преимущество финалу Суперсерии?

Менеджер боксера отвечает так: договор запрещает Бриедису другие бои, пока не окончился сезон Суперсерии, а за несоблюдение условий договора грозят серьезные финансовые и прочие санкции. И вообще, Суперсерия - это турнир другого калибра, нежели матч-реванш. Цель Суперсерии — собрать самых лучших на этот момент боксеров в конкретной весовой категории. Это и нынешние, и бывшие чемпионы, и восходящие звезды.

Потому поединки Суперсерии можно назвать чемпионатом чемпионов, поясняет Р.Зепс. Если сравнивать с теннисом, то это как матчи «Большого Шлема».

На данный момент рейтинги показывают, что в своей категории есть два сильнейших в мире — Майрис Бриедис и Жуниер Дортикос, чемпион по версии IBF.

Сейчас латышский боксер находится на тренировочной базе, появляясь дома только в воскресенье. Он всегда именно так готовился к важным боям, три месяца отсутствуя в семье. Там его терпеливо ждут жена и дети.