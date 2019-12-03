Эльмир Алиев, отдел спорта 01:44

После того, как жребий определил футбольную сборную Турции в бакинско-римскую группу «А» чемпионата Европы-2020, с турецкой стороны было немало высказываний о том, что в Азербайджане их национальная команда будет чувствовать себя как дома и иметь преимущество перед соперниками.

Безусловно, порадовались такому жребию и в Азербайджане. В нашей стране очень много поклонников сборной Турции, и два матча Евро-2020 против Уэльса и Швейцарии станут для них большим праздником. Помимо этого, игры турецкой сборной в Баку гарантируют абсолютную заполняемость на нашем Олимпийском стадионе, так как наряду с местными болельщиками в столицу Азербайджана приедет огромная армия турецких поклонников футбола. Как минимум два аншлага на 68-тысячном Бакинском Олимпийском стадионе гарантированы! «Попадание сборной Турции в группу «А» - это удачный жребий как для Азербайджана, так и для Турции», - подчеркнул после жеребьевки генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов. Соответствующие заявления сделали президент Федерации футбола Турции (TFF) Нихат Оздемир и главный тренер Шенол Гюнеш, проведший в среду большую пресс-конференцию. С их высказываниями можно ознакомиться на официальном сайте Федерации футбола Турции. Казалось бы, ничего необычного – все те же слова о братских отношениях между нашими странами, о том, что в Баку Турция будет играть в родных стенах, и т.д.

Но и в высказываниях Оздемира, и в словах Гюнеша несложно было заметить одну нестыковку. Если верить сайту TFF, а верить ему мы вроде обязаны, так как это официальный рупор всего турецкого футбола, президент Федерации, как и главный тренер, говоря об отношениях между Азербайджаном и Турцией, заявили: «Одно государство – две нации». Да, именно так, а не «Одна нация – два государства» («Bir millət, iki dövlət»), как когда-то заявил общенациональный лидер Гейдар Алиев, и эта фраза стала крылатой, уже долгие годы характеризуя отношения двух братских стран. Неужели Оздемир и Гюнеш действительно так оговорились? Или это ляп какого-то безответственного сотрудника TFF, который отвечает за публикацию материалов на официальном сайте?