Гульнара Каримова осталась в тюрьме

Иман Каримова, живущая в Лондоне, обещала отныне публиковать полную информацию о «политически мотивированном деле против Гульнары Каримовой», в том числе «подробности и факты», которые обличат незаконные методы узбекских властей, имеющих целью «утопить ее в обвинениях». В связи с этим принадлежащий ей аккаунт iman.k17 в Instagram будут вести ее брат Ислам Каримов-младший, также проживающий в Лондоне, и команда юристов.

Старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой в пятый раз продлили срок тюремного заключения, сообщила на странице в Instagram ее дочь Иман Каримова, пишет агентство «Фергана».

По словам Каримовой, ее мать «удерживают в полной изоляции из-за боязни правды в этом деле, которая тесно связывает большинство членов правительства». По мнению Иман Каримовой, цель следствия — обвинить дочь экс-президента Узбекистана во всех возможных экономических и социальных неурядицах в стране.

«Недавно делу был присвоен статус «секретно» без объяснения причин, послуживших основанием для принятия этого решения, при полном понимании того, что это будет препятствовать возможной защите, которая может быть выдвинута, поскольку даже адвокаты не имеют доступа к материалам. Это полностью противоречит Конституции, но, впрочем, это не в первый раз», — посетовала Каримова.

Несколько лет назад против Гульнары Каримовой в Узбекистане возбудили два уголовных дела по обвинениям в хищении и уклонении от уплаты налогов. В 2015 году она была приговорена к пяти годам ограничения свободы, в 2017-м получила 10 лет тюрьмы. В 2018 году срок заключения по второму делу заменили пятью годами ограничения свободы, но в начале 2019 года Каримову перевели в Зангиатинскую женскую колонию за «злостное нарушение порядка и условий отбывания наказания».

В августе 2019 года Генпрокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении против Каримовой новых уголовных дел. Ее обвиняют в заключении сделки вопреки интересам страны, хищении государственных средств и вымогательстве чужого имущества в особо крупных размерах. После этого в сентябре Иман Каримова пообещала разослать в международные суды и структуры, занимающиеся расследованием коррупционных преступлений имеющийся у нее компромат на представителей узбекской власти.

Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа в ноябре заявил, что ему больше не позволяют встречаться с подзащитной, а все его запросы, отправленные в Узбекистан, были отклонены. Адвокаты и близкие родственники, по словам Иман Каримовой, остались без информации о деле и ухудшающемся состоянии здоровья Гульнары Каримовой.