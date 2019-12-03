С 4 декабря генеральный прокурор ФРГ Питер Франк начал расследование убийства Зелимхана Хангошвили (ზელიმხან ხანგოშვილი) как заказного преступления. В пресс-релизе Генпрокуратуры ( https://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=21&newsid=862 ) по тем или иным причинам используется имя «Торнике К.». Государственные органы Российской Федерации или государственные органы Автономной Чеченской Республики в составе Российской Федерации подозреваются в организации данного преступления. Правительство Германии объявило персонами нон грата двух дипломатов, которые подозреваются в службе в ГРУ.

Немного об истории вопроса

23 августа 2019 года Зелимхан Хангошвили был убит в центре Берлина. В берлинском районе Моабит будущая жертва прогуливался пешком, когда некий мужчина на велосипеде приблизился к нему и выстрелил в него с короткого расстояния из пистолета с глушителем. Выстрел был произведен в голову. Хангошвили скончался на месте.

Хангошвили прибыл в Германию в 2015 г. Он приехал из деревни в Панкисской долине Грузии и принадлежит к этнической группе кистинцев, которые являются мусульманами-чеченцами, которые живут в Грузии. По данным органов безопасности ФРГ, в чеченских войнах 1999–2009 годов он воевал на стороне чеченских сепаратистов против российских военных как последователь повстанческой группировки «Эмират Кавказа». По этой причине российская спецслужба ФСБ считала его террористом. Даже после его побега в Германию ФСБ неоднократно давала наводки немецким властям, что Хангошвили продолжает поддерживать контакты с террористами на Кавказе. В этом контексте органы безопасности Германии говорят о чеченском исламисте. В 2017 году его стали рассматривать как угрозу для безопасности по исламистским или националистическим мотивам.

Предполагаемый стрелок пытался скрыться после преступления, но был арестован. Это коренастый человек с усами и множеством татуировок. По паспорту он гражданин России Вадим Соколов. Сейчас онн находится в заключении в Берлине и не дает показаний. По данным российских властей, его паспорт подлинный. Однако имеются некоторые странные факты, которые ставят под сомнение его личность, и теперь генеральный прокурор принял на себя юрисдикцию по данному делу.

Предполагаемый преступник Соколов, по-видимому, использовал фальшивый паспорт, так как документ не значится в российской паспортной базе данных, а адрес для подачи заявления на визу ЕС был неверным. К тому же его предполагаемый работодатель даже не знал Соколова в лицо, и его номер социального страхования был выдан лишь в 2019 году. Помимо сложностей с определением личности, расследование выявило еще некоторые признаки участия российского государства: его запись в российской базе данных национальных документов, удостоверяющих личность, была заблокирована с припиской о том, что данное лицо «защищено законом». Телефонные линии предполагаемого работодателя Соколова использовались в прошлом филиалами Министерства обороны России.