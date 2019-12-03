В Баку изменили автобусный маршрут

Изменена схема движения автобусов по регулярной маршрутной линии №46, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА).

Согласно информации, учитывая многочисленные обращения граждан, автобусы по этому маршруту будут следовать до пересечения улиц генерала Алиаги Шихлинского и Самедбека Мехмандарова. Для комфортного и безопасного движения автобусов на указанной территории организован круг на пересечении этих улиц.

Отметим, что от жителей, проживающих на улице Алиаги Шихлинского, и особенно на проспекте Гянджи, поступало большое количество обращений на горячую линию БТА по поводу организации движения автобусных маршрутов. Изменения вступят в силу с 7 декабря этого года.