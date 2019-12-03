Уволена директор бакинской школы

Уволена директор бакинской средней школы № 323, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобразования.

Согласно информации, на основании жалобы родителей учеников и педагогического коллектива школы была проведена проверка деятельности директора полной средней школы №323. В результате проверки было установлено, что в школе, руководимой Гюнай Рустамовой, не осуществлялся качественный учебно-воспитательный процесс. Также было обнаружено, что в итоговые результаты успеваемости учеников вносились правки, а некоторым учащимся, не отличавшимся успешной учебой, незаконно выдавались аттестаты о среднем образовании с отличием. Были выялены и нарушения приказов и инструкций Министерства образования.

Ввиду серьезных недостатков в управлении школой и контроле за учебно-воспитательным процессом, злоупотребления должностными обязанностями и неисполнения обязательств трудовой договор с директором школы Гюнай Рустамовой был расторгнут.