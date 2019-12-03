Предприниматели рекомендуют Kapital Bank

Özsüt – бренд, который вот уже более 80 лет, используя секреты кондитерского искусства и фирменные рецепты, радует своих клиентов изысканными блюдами. 4 отделения сети ресторанов, расположенные в столице нашей страны, всегда встречают своих гостей комфортной и теплой атмосферой. Персонал Özsüt, отличающийся позитивной энергией, гостеприимством и профессиональной вежливостью, обслуживает посетителей ресторанов с исключительным радушием и заботой. Чтобы радовать гостей и оставлять у них приятные впечатления, в сети ресторанов Özsüt регулярно предлагаются новые меню, различные акции и кампании, а также другие новшества.

Менеджер отделения Özsüt, расположенного в Gənclik Mall, Сарван Алиев рассказал о работах по улучшению уровня обслуживания в сети ресторанов. «Помимо изысканных блюд, богатого и разнообразного меню, прекрасной атмосферы, созданной в наших ресторанах, для предоставления услуг высочайшего уровня нам также необходим профессиональный финансовый партнер. Несколько лет назад для расширения нашей сети компании нужны были инвестиции. Долго не думая, мы обратились в Kapital Bank за кредитом. Это был первый шаг к сотрудничеству между нашими организациями. Кстати, хочу поблагодарить Kapital Bank за оказанную поддержку в трудный период. Мы были уверены, что наше сотрудничество будет успешным. Одной из главных причин, по которой мы обратились в Kapital Bank, было то, что многие наши клиенты используют BirKart при оплате счета. Очевидно, что банк и его продукты завоевали большую симпатию и доверие многих потребителей», - отметил Сарван Алиев.

«В современном мире, а особенно в сфере питания, помимо высокого качества предлагаемых блюд, нужно быть внимательным и быстрым, начиная от своевременной подачи заказов, и заканчивая представлением счета. Поэтому мы решили установить в отделениях Özsüt «умные» кассы нового поколения, которые в последние время начали пользоваться огромной популярностью в стране. Когда мы узнали о смарт-кассах нашего партнера – Kapital Bank, мы сразу же обратились к ним. В частности, хотелось бы отметить, что банк предоставил нам эти устройства совершенно бесплатно. Смарт-кассы являются очень удобным решением как для нас, так и для клиентов, предпочитающих безналичные расчеты, а также использующих карту BirKart. Установка новых устройств значительно облегчила и работу нашего персонала», - добавил Сарван Алиев.

Следует отметить, что сеть ресторанов Özsüt является партнёром карты рассрочки (такситной) BirKart. Часто бывает, что в нашем ресторане гости отмечают свои знаменательные дни. Конечно же, сумма счета за проведение такого мероприятия значительно превышает цену обычного обеда. Хотелось бы сообщить нашим клиентам, что они могут оплатить счет в наших ресторанах с помощью карты BirKart в рассрочку, равными частями в течение 2 месяцев, без каких-либо дополнительных комиссий и переплат.

Всех желающих попробовать вкусные блюда и провести прекрасное время мы ждем в отделениях сети ресторанов Özsüt.