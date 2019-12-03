Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили несколько военных объектов в прифронтовой зоне, на которых продолжаются строительные работы.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, Закиру Гасанову было доложено, что военные городки, которые планируется сдать в эксплуатацию, будут обеспечены системами водо-, газоснабжения, отопления и других коммуникаций, военные объекты будут оборудованы самыми современными установками.

Сообщается, что в этих городках будут построены здания штабов, служебные квартиры для военнослужащих, солдатские казармы, столовые, хранилища военной техники, другие административные здания и сооружения. В то же время здесь предусмотрено строительство помещений для организации службы военной полиции, соответствующих бытовых объектов и объектов общественного питания, в том числе банно-прачечного и котельного комплекса, медпунктов и других инфраструктурных объектов.