Акжаркын Турлыбай, специально для haqqin.az 12:35

Сближение стран Центральной Азии - необратимый процесс. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе второй Консультативной встречи лидеров стран региона, которая состоялась в Ташкенте. Однако не все президенты приняли участие в региональном саммите. Вместо действующего главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в столицу Узбекистана прибыл елбасы (лидер) Нурсултан Назарбаев, которому по итогам мероприятия был присвоен статус «Почетного Председателя Консультативной встречи глав государств Центральной Азии».

Нурсултан Назарбаев, в марте уступивший пост президента Казахстана своему преемнику Касым-Жомарту Токаеву, оставлять власть, судя по всему, не обирается. В Казахстане шутят: выбрать нового президента оказалось намного проще, чем избавиться от старого. Он по-прежнему активен как во внутриполитической жизни страны, так и на международной арене. Желание Нурсултана Назарбаева представлять Казахстан на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте внесло в мероприятие некоторую сумятицу. Прежде всего – это был саммит глав государств. Ташкент приложил немало усилий, чтобы на заседание приехал президент Туркменистана Гурбангулы Бедрымухамедов. Напомним, первую Консультативную встречу, которая состоялась в марте 2018 года, он проигнорировал. На этот раз ему устроили официальный визит в Узбекистан. Но теперь не приехал президент Казахстана. Республику представлял бывший глава государства. В сообщениях официальных узбекских СМИ Назарбаева так и назвали - «первый президент Республики Казахстан, елбасы». Сложнее было главе Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, под председательством которого прошло заседание. Ему пришлось избегать обращения «уважаемые президенты», употребляя – «уважаемые главы делегаций», поскольку каждого президента сопровождали министры иностранных дел и другие чиновники. Назарбаева также сопровождал министр иностранных дел.

«Это говорит о том, что министерство иностранных дел Казахстана воспринимает Назарбаева как президента страны. Сейчас непонятно, кого именно министерство иностранных дел Казахстана представляет за границей как первое лицо. Судя по визиту в Ташкент, первое лицо - Назарбаев. Внутри страны позволительны споры о существовании двоевластия. Но за границей сразу определяют, с кем вести переговоры и кто является первым лицом», - сказал в эфире радио «Азаттык» (казахская служба Радио «Свободы» бывший дипломат Казбек Бейсебаев. На саммите Назарбаев остался верен себе и выдвинул ряд инициатив. Он, в частности, предложил заключить «Договор о добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке» в пятистороннем формате. Провести в следующем году встречу Секретарей Советов безопасности стран Центральной Азии. Назарбаев также призвал правительства стран-участниц встречи обратить внимание на проблемы, связанные с высокой динамикой демографического развития. Создать «безбарьерную» Центральную Азию за счет снятия препятствий для перемещения товаров, услуг и капитала. Помимо прочего елбасы предложил всем главам государств учредить 15 марта новый праздник - День Центральной Азии. По итогам заседания в узком составе главы четырех стран приняли решение о присвоении Нурсултану Назарбаеву статуса Почетного Председателя Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Это было сделано для того, чтобы в следующей Консультативной встрече принял участие и Касым-Жомарт Токаев.

Не остались без званий и другие лидеры центральноазиатских государств. Так, президент Гурбангулы Бердымухамедов получил звание почетного академика Академии наук Узбекистана за укрепление отношений между народами двух стран. На заседании он инициировал создание пятистороннего делового совета стран Центральной Азии. По его словам, подобная структура могла бы выполнять функции «мозгового центра», формирующего общую стратегию центральноазиатских государств: давать рекомендации правительствам, разрабатывать предложения по инвестиционному сотрудничеству с представителями зарубежных стран.

Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон получил статус президента Международного фонда спасения Аральского моря. И если он решит покинуть главный государственный пост в своей стране - в будущем году в Таджикистане должны состояться выборы, - то за ним сохранится статус главы Фонда. И только глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков остался без званий. Впрочем, к нему перешло председательствование следующего саммита. А это более ответственно, поскольку президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев не только заложил основу интеграции, но и обозначил цель - сближение и расширение сотрудничества стран региона. «Укрепляя единство и сплоченность, мы содействуем становлению стабильного и устойчиво развивающегося региона», - заявил в ходе заседания Мирзиёев.

Одним из главных вопросов встречи в Ташкенте стало устранения барьеров для развития торговли, более тесной промышленной кооперации между странами, контактов на уровне регионов, продвижения крупных проектов по модернизации энергетической инфраструктуры и расширению транзитных возможностей региона, а также сотрудничества в областях науки, образования, туризма, культуры и спорта. Особое внимание было уделено вопросам многостороннего сотрудничества в обеспечении безопасности и стабильности в регионе. Шавкат Мирзиёев в своем выступлении отметил, что солидарность и активные усилия стран региона открыли широкие возможности для многопланового сотрудничества и уже позволили достичь «реального прогресса». В этом, по его мнению, проявляется устойчивая тенденция - усиление самостоятельной роли и ответственности государств Центральной Азии за общее будущее. Президент с удовлетворением констатировал, что страны региона все больше выступают с консолидированных позиций по вопросам региональной и глобальной повестки.