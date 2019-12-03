«Черный четверг» во Франции: бессрочная забастовка против реформы Макрона

По всей Франции бастуют работники общественного транспорта: железные дороги почти парализованы, в городах не работают целые ветки метро. В Париже закрыто десять линий. Забастовка затронула трамваи, автобусы, RER и Transilien (систему пригородных электричек).

Французские рабочие и служащие начали сегодня общенациональную забастовку против пенсионной реформы, которую анонсировало правительство. Об этом сообщает France Info.

Работники транспорта бастуют и в Бордо, Лилле, Лионе, Страсбурге, Марселе, Ренне, Нанте, Ницце, Тулузе и других городах. Практически каждый пятый рейс в аэропортах страны отменен.

Недовольство пенсионной реформой также выражают учителя и преподаватели, сотрудники больниц и клиник, энергетики, водители грузовиков, авиадиспетчеры, полицейские и работники других сфер экономики. Протестующие планируют провести 245 манифестаций, из-за чего власти усилили меры безопасности в местах их проведения. Демонстрация в Париже начнется в 14:00 по местному времени.

Реформа пенсионной системы Франции — одно из предвыборных обещаний Эммануэля Макрона. Сейчас в стране действует несколько десятков разных систем расчета пенсионных выплат для разных профессий. Макрон же обещал стандартизировать систему. Правительство предлагает заменить все существующие варианты на один — выплату пенсий на основе баллов. Предполагается, что работники будут получать определенное количество баллов за каждый отработанный день. Несмотря на то, что пенсионный возраст останется таким же (62 года), чтобы получать полную выплату, сотрудники должны будут уходить с работы минимум в 64 года.