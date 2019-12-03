Генпрокуратура арестовала имущество директора компании

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, возникли основательные подозрения, что учредитель и директор ООО Unimark Systems Ровшан Ахмедов путем злоупотребления своими служебными полномочиями, действуя в сговоре с главным бухгалтером ООО Рауфом Халиловым, умышленно указал ложную, преувеличенную информацию в декларации о налоге на прибыль ООО за 2012 год, представленную в Минналогов, утвердив заявку на кредит своей подписью и печатью общества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Согласно информации, в 2013 году Р.Ахмедов представил кредитную заявку в филиал «Мугань» находящегося на стадии упразднения ОАО Texnikabank. Взяв кредит на 447 тысяч манатов на основании кредитного договора, заключенного с банком, Ахмедов причинил ущерб в крупных размерах Texnikabank, умышленно не выплатил 266 тысяч манатов по этому кредиту, тем самым оказав негативное влияние на работу и стабильность кредитной политики ОАО, нанеся значительный ущерб банку.

В отношении Р.Ахмедова и Р.Халилова было выдвинуто обвинение по статьям УК Азербайджана: 195.2 (получение незаконного кредита с причинением крупного ущерба) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Ахмедов и Халилов привлечены к следствию, наложен арест на имущество Ахмедова на сумму 808 тысяч манатов. Следствие по уголовному делу завершено и отправлено для рассмотрения в суд.

Генпрокуратура Азербайджана обеспечит продолжение необходимых мер по выявлению и устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений данной категории, и предотвращению негативных последствий в этой области.