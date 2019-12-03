Будет поставлен спектакль «Семь гранатовых веток» фото
Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига представит зрителям в 88-м творческом сезоне красочный и интересный репертуар Творческий коллектив театра начал репетиции очередного сценического произведения.
Наряду с различными тематическими произведениями местных и зарубежных драматургов, коллектив театра представляет образцы устной народной литературы в современной постановке. На этот раз он обратился к произведению «Семь гранатовых веток», по назидательности занимающему особое место среди бытовых сказок Азербайджана.
Эту сказку, подчеркивающую значимость единства, солидарности, семейных ценностей, любви и привязанности к родным, переложил для сценического воплощения публицист Зульфугар Руфатоглу.
Пьеса-сказка, созданная при поддержке Азербайджанского государственного кукольного театра, компании ITALDIZAIN и французского ювелирного дома Cartier в Баку, будет представлена с иным сценическим дизайном.
В разработанном в классическом кукольном стиле спектакле «Семь гранатовых веток» будут в основном использованы элементы театра теней.
Художником-постановщиком спектакля, который будет представлен в технике паркетной и настольной куклы, является Равана Ягубова.
Композитор сценической работы - заслуженный артист Вугар Джамалзаде создал музыку, отражающую привязанность к родным краям, земле. В спектакле будет исполнено около 10 песен. В новом спектакле примут участие заслуженные артисты Рахман Рахманов, Джамиля Аллахвердиева, актеры Рагим Рагимов, Рамиз Гамбаров, Ясин Аббасов, Араз Гасанли, Самира Наджафова и Айгуль Агаева.