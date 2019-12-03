Лукашенко: Не собираемся входить в состав «даже братской России»

Беларусь никогда не войдет в состав какого-либо государства, даже России, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с парламентариями.

«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России», - цитирует его БелТА.

По словам главы белорусского государства, Минск и Москва не обсуждают вопрос создания единого парламента.

Лукашенко отметил, что Россия является стратегическим партнером Беларуси, а добрососедские отношения двух стран прошли проверку времени: «Скажу главное, Российская Федерация - наш стратегический партнер, и там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем».