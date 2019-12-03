Эрдоган пошел на компромисс НАТО придет на помощь Польше
После 3-часовой встречи лидеров стран НАТО они подтвердили обязательства прийти на помощь Польше и странам Балтии в случае атаки на кого-либо из них, как это предусмотрено статьей 5 устава альянса, утвержденного в 1949 году.
Однако все было не так однозначно - в связи с известными заявлениями президента Франции Макрона были опасения, что обязательство не останется в силе.
Чтобы усилить свой вес, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст в рамках натовской программы «4 х 30» в ведение Североатлантического блока две летные эскадры и одну механизированную. Польша станет одним из шести рамочных государств этой инициативы. В случае нападения НАТО задействует в течение 30 дней 30 механизированных батальонов, 30 летных эскадр и 30 боевых кораблей.
То, что на жаргоне военных альянса называется «планами вероятности», до последнего времени блокировала Турция. Хорошую новость о сломе сопротивления Анкары генеральный секретарь НАТО огласил на заключительной пресс-конференции после саммита в Лондоне. Но еще за несколько часов до этого норвежец признавался, что «не может дать в этом деле гарантии».
"Это требовало дипломатии. В связи с этим были несколько разговоров между президентом Дудой и президентом Эрдоганом. Сначала это было в понедельник по телефону, а потом в Букингемском дворце, а затем в конце — в среду утром, уже на саммите. В этом участвовал генеральный секретарь. Мы взяли на себя убедить турецкую сторону, и нам удалось", - сказал в интервью газете Rzeczpospolita шеф канцелярии польского президента Кшиштоф Щерски. "Прежде всего мы указывали на значение сохранения единства союза. Но речь не шла ни о каких компенсациях", - добавил он.
Эрдоган добивался того, чтобы союзники признали курдские формирования в Сирии террористическими.
"Курдские отряды YPG тесно связаны с крайне левой курдской PKK, которую все страны НАТО считают террористической организацией. Пока однако действуют силы так называемого "Исламского государства", их уничтожение является приоритетом для союзников, даже ценой интересов Турции. Эрдоган хотел показать, что в Атлантическом союзе должно считаться не только с безопасностью восточного фланга, но также южного", - так пояснил польскому изданию директор отдела German Marshall Fund Özgür Ünlühisarcikli в Анкаре.
Тайные инструкции для стран Балтии и Польши на случай нападения России были приняты по инициативе тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон в 2009 году. Германия в то время опасалась, что их принятие может быть расценено Москвой как провокация.
Несмотря на противодействие Польши, был разработан документ, который объединял безопасность этой страны с безопасностью Латвии, Литвы и Эстонии. Утечка через Wikileaks в 2010 году показывала, что в случае агрессии России НАТО выдвинет 9 дивизий из США, Германии, Великобритании и Польши. Однако после агрессии России на Украину альянс создал новые командные структуры, в том числе для северо-восточной дивизии в Эльблонге и северной - в Риге.
Йенс Столтенберг признал, что на саммите не удалось согласовать признание курдов YPG террористами, но сказал, что удалось разработать новую стратегию борьбы с терроризмом. Возможно, именно в этом кроется компромисс, достигнутый с Турцией.