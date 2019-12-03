Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 13:09

После 3-часовой встречи лидеров стран НАТО они подтвердили обязательства прийти на помощь Польше и странам Балтии в случае атаки на кого-либо из них, как это предусмотрено статьей 5 устава альянса, утвержденного в 1949 году. Однако все было не так однозначно - в связи с известными заявлениями президента Франции Макрона были опасения, что обязательство не останется в силе.

Чтобы усилить свой вес, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст в рамках натовской программы «4 х 30» в ведение Североатлантического блока две летные эскадры и одну механизированную. Польша станет одним из шести рамочных государств этой инициативы. В случае нападения НАТО задействует в течение 30 дней 30 механизированных батальонов, 30 летных эскадр и 30 боевых кораблей. То, что на жаргоне военных альянса называется «планами вероятности», до последнего времени блокировала Турция. Хорошую новость о сломе сопротивления Анкары генеральный секретарь НАТО огласил на заключительной пресс-конференции после саммита в Лондоне. Но еще за несколько часов до этого норвежец признавался, что «не может дать в этом деле гарантии». "Это требовало дипломатии. В связи с этим были несколько разговоров между президентом Дудой и президентом Эрдоганом. Сначала это было в понедельник по телефону, а потом в Букингемском дворце, а затем в конце — в среду утром, уже на саммите. В этом участвовал генеральный секретарь. Мы взяли на себя убедить турецкую сторону, и нам удалось", - сказал в интервью газете Rzeczpospolita шеф канцелярии польского президента Кшиштоф Щерски. "Прежде всего мы указывали на значение сохранения единства союза. Но речь не шла ни о каких компенсациях", - добавил он. Эрдоган добивался того, чтобы союзники признали курдские формирования в Сирии террористическими.