Главы МИД ОБСЕ обсуждают Карабах, Украину, Приднестровье
Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ началось в столице Словакии Братиславе. В мероприятии принимает участие и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
Встреча в Братиславе проходит под лозунгом «Во имя народов, диалога и стабильности».
Основная тема встречи - урегулирование конфликтов на пространстве ОБСЕ. Министры иностранных дел обсудят вопросы разрешения конфликтов в Нагорном Карабахе, на востоке Украины и в Приднестровье.