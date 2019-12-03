Взрыв на горнолыжном курорте Польши: есть жертвы

В Польше на горнолыжном курорте Щирк из-за взрыва газа обрушился жилой трехэтажный дом, в котором проживали восемь человек.

Газета Wiadomosci сообщает, что под завалами обрушившегося дома обнаружили тела шести человек, ещё двое числятся пропавшими без вести. Среди жертв — двое детей.

Кроме того, при проведении спасательной операции пострадал один из пожарных, который упал с высоты трех метров и был госпитализирован.

По информации газовой компании, вероятной причиной взрыва и последовавшего пожара стало повреждение газопровода во время работ по бурению, выполняемых сторонней организацией.