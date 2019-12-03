А вам нравится новый хаб «Кёроглу»? видеопрос
В Центре обмена транспортом «Кёроглу» был проведен опрос общественного мнения.
При участии волонтеров «Транспортные агенты» были опрошены 50 пассажиров, абсолютное большинство из которых выразили удовлетворение созданными условиями в этом транспортном хабе.
Опрошенные пассажиры расценили создание современного Центра обмена транспортом «Кёроглу» как проявление особого внимания развитию городского транспорта со стороны государства.
Представляем вниманию читателей короткий видеоролик данного опроса.