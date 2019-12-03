Синоптики рассказали о погоде на завтра
В пятницу, 6 декабря, погода в Азербайджане стабилизируется, осадки ожидаются лишь в южных районах, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
В Баку и на Апшероне в течение дня ожидается переменная облачность, временами пасмурно, осадки не ожидаются. В течение дня будет дуть юго-западный ветер. Температура на полуострове ночью составит 3-5, днем от 9 до 11 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 9-11 градусов выше нуля.
Атмосферное давление - 775 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 60-65%.
В регионах республики осадков также не ожидается, только в Лянкяран-Астаринской зоне временами пройдут дожди, в горной местности возможен снег. В некоторых областях синоптики обещают туман, ветер западный.
Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов, днем 7-12 градусов выше нуля, в горах ночью до шести градусов мороза, днем воздух прогреется до восьми градусов выше нуля.
Слабое и умеренное колебание метеорологических факторов в пятницу на Абшероне будет способствовать хорошему самочувствию метеозависимых людей.