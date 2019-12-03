Синоптики рассказали о погоде на завтра

В пятницу, 6 декабря, погода в Азербайджане стабилизируется, осадки ожидаются лишь в южных районах, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.



В Баку и на Апшероне в течение дня ожидается переменная облачность, временами пасмурно, осадки не ожидаются. В течение дня будет дуть юго-западный ветер. Температура на полуострове ночью составит 3-5, днем от 9 до 11 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 9-11 градусов выше нуля.