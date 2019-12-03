Глава ОБСЕ: В Карабахе есть угроза эскалации конфликта
Существует реальная угроза эскалации нагорно-карабахского конфликта, сказал в ходе проходящего в Братиславе 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ глава МИД Словакии и действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак.
«Диалог продолжался в течение года. С помощью разных платформ организация пыталась укрепить доверие, снять напряженность и поддержать диалог. Существует реальная угроза эскалации нагорно-карабахского конфликта. У меня нет волшебной формулы того, как раз и навсегда решить конфликты. Но у меня есть твердое убеждение в том, что усилия ОБСЕ по снятию напряженности с открытием каналов для нового диалога неоценимы, и ОБСЕ является первой организацией, которая предлагает свою поддержку конкретным шагам к миру», - сказал Лайчак.