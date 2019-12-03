В столице Южной Кореи Сеуле 3-5 декабря прошла 82-я сессия Политической комиссии Всемирной таможенной организации (ВТамО, WCO), в работе которой приняла участие делегация Государственного таможенного комитета Азербайджана во главе с первым заместителем председателя ГТК генерал-майором Исмаилом Гусейновым, сообщили haqqin.az в пресс-службе ГТК.

Генеральный секретарь WCO Кунио Микурия довел до сведения членов Политической комиссии отчет о проделанной работе по стратегическому плану организации, также были заслушаны годовые отчеты о проделанной работе в различных сферах деятельности организации.

Были обсуждены такие технические вопросы, как электронная коммерция, сотрудничество с другими финансовыми институтами, слаженная система классификации товаров, меры таможенного контроля на круизных судах, зоны свободной торговли, использование больших данных в таможенной системе и применение информационных и коммуникационных технологий.

Члены политического комитета Всемирной таможенной организации также обсудили Стратегический план на 2019-2022 годы, новые коммуникационные стратегии, финансовые расходы и бюджет, регулирование деятельности выборных органов и вопросы отчетности, а также вопросы гендерного равенства и другие общие вопросы управления.

В рамках визита в Сеул прошла встреча азербайджанской делегации с представителями Федеральной таможенной службы России. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о проектах, которые будет реализовывать Азербайджан будучи заместителем председателя Всемирной таможенной организации по европейскому региону, и о важных региональных вопросах.

Отметим, что состав Политической комиссии Всемирной таможенной организации формируется из ограниченного числа членов организации. Политическая комиссия представляет инициативы по различным политическим проектам и процедурам для более эффективного принятия решений Советом Всемирной таможенной организации.

В настоящее время в состав Политической комиссии организации, основанной на принципе регионального разделения, входят 17 государств, по 6 заместителей председателя в каждом регионе, а также представители Комитета по аудиту и Финансового комитета в качестве наблюдателей.

Азербайджан входит в состав Политической комиссии в качестве заместителя председателя Всемирной таможенной организации по европейскому региону.