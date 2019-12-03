Виллу Гаджи Зейналабдина Тагиева в Стамбуле продают за 17 миллионов

Историческая вилла в Стамбуле, некогда принадлежавшая азербайджанскому меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву, выставлена на продажу. Здание с трехсотлетней историей, расположенное в районе Беюкада, оценивается в 17 миллионов турецких лир (почти 3 миллиона долларов – ред.).

По информации турецких СМИ, в исторической части Стамбула расположено довольно большое количество красивых вилл. Как иностранные, так и местные бизнесмены подбирают себе частные дома именно в этом районе.

Что касается конкретно этой виллы, то она была построена еще в Османский период и затем куплена Гаджи Зейналабдином Тагиевым. В летние месяцы ее использовали потомки мецената.

Общая территория виллы, состоящей из 5 комнат и двух салонов, превышает 2,4 тысячи квадратных метров.