Российский премьер рассказал о самом сложном своем решении

На расширенной пресс-конференции премьер-министра РФ Дмитрия Медведева спросили о его самом сложном решении, принятом за время нахождения на высоких государственных постах.

«Это и сложный, и простой вопрос: самые сложные решения те, которые создают очень серьезные проблемы для страны или для людей. Когда-то мне пришлось принять решение об ответных действиях на агрессию со стороны Грузии. Это было очень сложно, но, как показала практика, это было решение неизбежное и единственное», – цитирует российского премьера российское издание «Взгляд».

Из последних решений одним из самых сложных Медведев назвал одобрение пенсионной реформы: «Это было нервное решение, связанное с тяжелыми ожиданиями. И принимать его никто не хотел, откровенно говоря, но оно нужно было, чтобы страна развивалась».