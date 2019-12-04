Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана постоянно поддерживает становление нового поколения архитекторов, их формирование как специалистов по градостроительству и в этих целях продолжает реализовывать ряд проектов. Очередным мероприятием, организованным Госкомитетом, стала встреча архитектора с мировым именем Антона Хмельницкого со студентами Азербайджанского государственного университета архитектуры и строительства, сообщает пресс-служба Госкомитета.

Партнер компании Foster and Partners, основанной известным архитектором Норманом Фостером, основатель лондонского архитектурного бюро Architects of Invention и глава лондонского офиса Антон Хмельницкий руководил реализацией ряда известных проектов. Архитектор участвовал в ряде значительных проектов в Лондоне, включая проектирование современного здания Palestra, штаб-квартиры Лондонского агентства по изменению климата, реконструкцию исторического здания Victoria House. Он был соавтором таких крупных проектов, как разработка генерального плана парка «Зарядье» в Москве и реконструкция социально-культурного пространства «Красный Октябрь».

Основной целью встречи архитектора со студентами, которая прошла в формате мастер-класса, было информирование молодежи о важности градостроительной науки, новых подходах в урбанизме и городской среде на примере мирового опыта. В рамках лекции, которую с большим интересом выслушали студенты, Антон Хмельницкий рассказал о пути развития, который прошел испанский город Бильбао.

Презентация архитектора охватила период начиная с экономического упадка Бильбао до превращения его в современный город. Было отмечено, что в результате наводнения в 1983 года экономике Бильбао был нанесен огромный ущерб и в целях будущего развития города был составлен Генеральный план. Именно благодаря постоянной и систематической реализации крупных проектов, предусмотренных Генеральным планом, город был восстановлен, созданы обширные общественные пространства, выращены зеленые насаждения, созданы социальные и культурные объекты и рабочие места. В то же время в лекции о проблемах, с которыми столкнулся испанский город Бильбао в последние десятилетия, и о том, как он развивался, было уделено особое внимание чертам, схожим с развитием Баку.

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре уделяет особое внимание подготовке и повышению квалификации соответствующих специалистов. Комитет продолжит реализацию проектов такого типа для поощрения и обучения молодежи, специализирующейся в области архитектуры и градостроительства.