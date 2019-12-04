Чавушоглу сделал заявление по Карабаху

Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в соответствии с международным правом и на принципах территориальной целостности, заявил в ходе 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам турецкого министра, замороженные конфликты, в том числе и нагорно-карабахский конфликт, остаются нерешенными: «Нам нужно найти решение в соответствии с международным правом и на основе территориальной целостности. Турция скоро станет председателем Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, и мы рассчитываем на сотрудничество со всеми государствами-членами и организациями. Эффективно действующая ОБСЕ поможет нам всем чувствовать себя лучше в эти неспокойные времена».