Напавший на налоговиков сын депутата Игбала Мамедова остался в тюрьме

Все они были задержаны в связи с нападением на сотрудников Минналогов в зоне отдыха «Релакс» в Лерикском районе.

Как стало известно haqqin.az, срок их ареста продлен до 15 марта 2020 года.

Напомним, что в августе этого года в центре отдыха «Релакс» произошел конфликт между руководством центра и сотрудниками Министерства налогов. Владельцы центра отдыха не позволили сотрудникам Минналогов провести предусмотренную законодательством проверку. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

Прибывшие сотрудники Минналогов 16 августа столкнулись в центре отдыха с сопротивлением - им помешали осуществлять свою законную деятельность.

Вмешательство прибывших на место сотрудников Управления полиции Лерикского района, а также Исполнительной власти также не дало результатов. Представившиеся должностными лицами центра отдыха люди атаковали сотрудников Минналогов и полиции и нанесли им различные телесные повреждения. Помимо этого, в служебные автомобили Минналогов бросали камни, в результате чего машины получили значительные повреждения.

Тогда по делу были задержаны руководящие сотрудники центра отдыха Миргамид Нариманлы, Орхан Нариманлы, Пярвиз Аскеров, Фамиль Иманов, Рагим Шахвердиев и Амиль Аббасов. Им предъявлены обвинения по статьям 309.2 (Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 315.2 (Применение насилия в отношении представителя власти опасного для жизни или здоровья) УК Азербайджана.