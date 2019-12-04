Полиция Германии задержала азербайджанцев

Согласно информации, 4 декабря на автобане А17 был остановлен автомобиль Mercedes Vito. Во время проверки документов стало известно, что водитель является гражданином Турции, а шесть пассажиров – гражданами Азербайджана.

В Германии задержаны пытавшиеся незаконно въехать в страну шестеро граждан Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на Федеральное МВД Германии.

Латвийская виза граждан Азербайджана вызвала подозрение у полиции. Азербайджанцы заявили правоохранительным органам, что прибыли в Германию в качестве туристов. Однако поиск брони отеля на их имя не дал результатов. Латвийская виза азербайджанцев была краткосрочной, отчего полиция заподозрила намерение попасть в Германию в качестве незаконных мигрантов и направила запрос в Ригу.

Было установлено, что указанные лица не посещали Латвию, их бронь была ликвидирована без активации. Собранные федеральной полицией Германии факты направлены в федеральную прокуратуру Брайтенау и миграционное управление. В ближайшее время ожидается депортация семьи в Азербайджан.

Кроме того, в отношении водителя автомобиля и пассажиров возбуждено предварительное судебное расследование в связи с нарушением правил.