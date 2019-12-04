Мамедъяров о жестких переговорах с Мнацаканяном

Первым шагом в урегулировании нагорно-карабахского конфликта должна стать ликвидация его основных последствий. Как сообщает Trend, об этом в ходе 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе (Словакия) сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Министр иностранных дел Азербайджана рассказал о состоявшейся вчера встрече с главой МИД Армении при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Вчера около трех с половиной часов длилась встреча с моим армянским коллегой. Это были довольно жесткие переговоры. К сожалению, перед нами все еще остаются нерешенные проблемы. То, что мы обсуждали с Минской группой ОБСЕ, - это поэтапный подход к урегулированию конфликта. Разумеется, первым шагом должна стать ликвидация основных последствий конфликта, то есть обеспечение незамедлительного, абсолютного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил из нагорно-карабахского региона и других оккупированных территорий Азербайджана, как это зафиксировано в четырех резолюциях Совета Безопасности ООН», - сказал Мамедъяров.