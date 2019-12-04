Лукашенко: «Беларусь выкручивается без кредитов России»

Беларусь не просит финансовой поддержки у России, потому что рассчитывает исключительно на свои возможности и ресурсы, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает БелТА.

По его словам, Беларусь не просит у России никаких кредитов: «Уже заговорили про последний транш Евразийского банка. Я министру финансов персонально запретил брать эти деньги. Как-нибудь выкрутимся — и выкручиваемся».

При этом белорусский лидер отметил, что республика нуждается лишь в равных условиях для субъектов хозяйствования: «Даже если это конкуренция, то условия должны быть нормальные».